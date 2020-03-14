شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاعلان رسميا فجر اليوم عن أول حاكم خليجي مصاب بفيروس كورونا ،،، وادخاله الحجر الصحي .. وامريكا تعلق ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدثت الباحثة والصحفية الأمريكية “كارين آن كاري” المتخصصة في الشأن اليمني والخليجي، فجرت مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا.

وقالت الباحثة في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” أمس، إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

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وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة.

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام .

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.