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صنعاء - ياسمين الخيامي - هكذا تم طرد الإعلامية ”علا الفارس“ من قناة الجزيرة بعد ارتكابها هذا العمل الصادم .. شاهد



نقلت إدارة قناة الجزيرة الإعلامية الأردنية علا فارس من قسم الاخبار الى قسم البرامج، إذ يجري التحضير حالياً لإعداد برنامج مُسجل لم تتضح معالمه بعد ستقدمه علا.

وعملت علا لأكثر من عشرة أعوام في مجموعة وحازت خلال تلك الفترة على شهرة واسعة ما جعلها وجهاً إعلانيا لكبريات الشركات العربية والعالمية ووكالات الإعلان في دبي، خاصة في منطقة الخليج العربي.

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