شكرا لمتابعة خبر عن الصين تهدد بمسح امريكا من خارطة العالم ..ووزارة الدفاع الامريكية تباغت الجميع وتعلن هذا الرد الصاعق الذي صدم الشعب الصيني ولم يخطر على بالهم ابدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الصين تهدد بمسح امريكا من خارطة العالم ..ووزارة الدفاع الامريكية تباغت الجميع وتعلن هذا الرد الصاعق الذي صدم الشعب الصيني ولم يخطر على بالهم ابدا

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