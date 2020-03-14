دولة جديدة تعلن أول أصابة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دولة جديدة تعلن أول أصابة بـكورونا
السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأجنبي قدم إلى البلاد، في 9 مارس، مؤكدة أن كل الإجراءات من حجر وبحث عن كل من خالطوا هذا الشخص المصاب قد تم اتخاذها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب، الذي لم تحدد جنسيته، علم بعد قدومه للبلاد بإصابة أشخاص كان على صلة بهم في الخارج، ووضع نفسه في حجر بمنزل بالعاصمة نواكشوط، قبل أن يطلع وزارة الصحة، الجمعة، على ارتفاع في درجة حرارته، تبين لاحقا بعد الكشف أنها إصابة بفيروس كورونا.
وطالبت الوزارة المواطنين بتوخي الهدوء وعدم الذعر والفزع والالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة.
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