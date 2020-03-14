- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تلقن الحوثي درساً بـ"الحديدة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تلقن الحوثي درسا بـالحديدة
السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أدي لسقوط العشرات منهم، أثناء هجومهم على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، بمحافظة الحديدة.
وأكدت المصادر الميدانية، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا، بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة بالجبلية، مؤكدة أن القوات المشتركة تصدت للهجوم بضربات مكثفة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تلقن الحوثي درساً بـ"الحديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.