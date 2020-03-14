القوات المشتركة تلقن الحوثي درساً بـ"الحديدة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تلقن الحوثي درسا بـالحديدة

السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أدي لسقوط العشرات منهم، أثناء هجومهم على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، بمحافظة الحديدة.

وأكدت المصادر الميدانية، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا، بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة بالجبلية، مؤكدة أن القوات المشتركة تصدت للهجوم بضربات مكثفة.