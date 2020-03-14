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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الحوثي تستهدف بعثة الأمم المتحدة بنسف مواقع بالحديدة السبت 14 مارس 2020 الخليج 365

قامت مليشيا الحوثي الإرهابية، بنسف مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، منذ قليل، وجاءت التفجيرات بنقطة الارتباط، استهدافاً لبعثة الأمم المتحدة، التي تشرف على نشر نقاط الارتباط بالحديدة.

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