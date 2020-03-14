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عدن - ياسمين التهامي - عبدالله العكيمي " تغريدة على حسابه بشبكة " تويتر" اثارفيها تساؤلا ملحا حول حيثيات الانتصار المفترضة ب ما يتقاضاه الوزير..تفاصيل والو

عبدالله العكيمي " تغريدة على حسابه بشبكة " تويتر" اثارفيها تساؤلا ملحا حول حيثيات الانتصار المفترضة ب ما يتقاضاه الوزير

والوكيل وما يحصل عليه الجندي جبهات القتال . نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغردة ع حسابه بشبكة " تو" اثارفيها تساؤلا ملحا

حول حيثيات الانتصار المفضة ظل واقع تغلب عليه مفارقة لافتة ب ما يتقاضاه الوزير

والوكيل وما يحصل عليه الجندي جبهات القتال .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغردة :"كيف ستنتصر الشرعية وكل وزير ووكيل فيها

بينما الجندي المرابط مواقع الشرف والبطولة يستلم 000,60ريال

يستلم000,80$شهراً

بكل أربعة أشهر. إذا كان الجندي ماقدر يؤمن قوت أسرته وهو حي فكيف سيكون حال أسرته

لو أستشهد هذا مايتساءل به الجنود إستحوا ع وجوهكم واصرفوا مرتبات الجيش جديد اب برس​ Advertisements

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