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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:كشفت مؤشرات ميدانية تحدثت عنها مصادر عسكرية في العاصمة المؤقتة عدن عن تصاعد التوتر بين القوات السعودية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ...تفاصيل

وقالت المصادر إن قوات الانتقالي اقتحمت مطار عدن الدولي وطردت قوات سعودية من داخل المطار الليلة الفائتة.

وأكدت المصادر عزم قوات الجيش الوطني على الزحف إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإنهاء تمرد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بعد حصول ضوء أخضر سعودي للقوات الرابضة في شقرة بمحافظة أبين، برفع الجاهزية والاستعداد لدخول عدن وإنهاء تمرد الانتقالي.

جديد اب برس​

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وتأتي التصعيدات بعد منع المملكة العربية السعودية، لقيادات في المجلس الانتقالي من العودة إلى عدن، في سبيل مواصلة تنفيذ اتفاق الرياض، وإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن.

وكانت قيادات في الانتقالي الموالي للإمارات دعت قيادة التحالف إلى إيقاف ما وصفته بعنجهية قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي تفاديا لأي تطورات.