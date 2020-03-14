شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور صادمة من حفل زفاف فنان مصري شهير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الفنان أحمد كامل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أول صورة يعلن بها زفافه على خطيبته نسمة.

وعلق أحمد كامل على الصورة: "أخيرا.. بقت ملكي".

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يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مابقتش أخاف" و"كانسر".