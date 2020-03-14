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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تباغت العالم وتنشر صور صادمة ستقلب كل الموازين

تعد إسبانيا وفرنسا من النقاط المهمة لمواقع العصر الحجري القديم والفن الذي يعود إلى آلاف وعشرات الآلاف من السنين، فقد عثر علماء الآثار على مجموعة من اللوحات الكهفية التي يبلغ عمرها ٤٠ ألف عام، وتضم أعمال فنية لرسومات حيوانات، وقوالب فنية منحوتة، وقد تم رسمها داخل منحدرات جبل إرتشينا بالقرب من بلدة زيستوا، شمال إسبانيا.

٢٣ موقعًا لرسومات العصر الحجري

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وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن باحثين من جامعة إقليم الباسك قاموا بفحص ٢٣ موقعًا لرسومات العصر الحجري في الحدود بين شمال إسبانيا وفرنسا، حيث اكتشفوا ١٧ كهفًا جديدًا بعد اعتقادهم لسنوات طويلة أنه لا يوجد سوى ستة مواقع فقط.

وأشار الباحثون أنه عند دراسة الصور الباهتة والمتآكلة على جدران الكهف ، وجدوا أنها تدل على رقي وتميز فن ما قبل التاريخ في إسبانيا وفرنسا، حيث قاموا بتوثيق ثقافتهم وأنماط حياتهم على جدران الكهوف.

اختلافات جوهرية

ويقول ” أوتشوا هآرتس” من جامعة ديل بايس فاسكو الإسبانية :” على الرغم من الأنماط المتميزة في الكهوف على جانبي الحدود ، كان الأشخاص في عصور ما قبل التاريخ على اتصال ببعضهم البعض لكننا لا نعرف كيف حافظوا على أنماط فنية متميزة من حياتهم”.

وأضاف “أوتشوا” : “إذا فكرنا في الأمر ، فقد حافظ الفن “الحديث” في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأدنى والهند والشرق الأقصى على اختلافات جوهرية على مدى قرون طويلة ، كانت خلالها الثقافات على اتصال شديد، لذلك يمكن أن يكون ذلك منطقيا”.