شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل قليل...السلطات السعودية تباغت الجميع وتزف بشرى سارة لكل اليمنييت وتسمح لهم باداء اشعيرتي لعمرة والحج للموسم الحالي وتمنحهم التاشيرات لدخول الاراضي السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل...السلطات السعودية تباغت الجميع وتزف بشرى سارة لكل اليمنييت وتسمح لهم باداء اشعيرتي لعمرة والحج للموسم الحالي وتمنحهم التاشيرات لدخول الاراضي السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا قبل قليل...السلطات السعودية تباغت الجميع وتزف بشرى سارة لكل اليمنييت وتسمح لهم باداء اشعيرتي لعمرة والحج للموسم الحالي وتمنحهم التاشيرات لدخول الاراضي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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