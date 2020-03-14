أفرج عنه قبل أسابيع.. وفاة مختطف متأثراً بالتعذيب في سجون الحوثيين بإب

توفي مختطف بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الحوثيين في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية في مديرية السياني، جنوب إب، إن المختطف "مصطفى عبدالله حمود المزلم"، توفي بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون مليشيا الحوثي في المدينة.



وأضافت المصادر أن "المزلم"، اختطف من قبل مسلحي المليشيا الانقلابية قبل أشهر، وتعرض إلى تعذيب وحشي في سجون المليشي سببت له مشاكل صحية دائمة توفي على اثرها بعد أسابيع من الإفراج عنه.



ونقلت المصادر عن شهادات من أسرة المختطف المتوفي قولها، إن "مصطفى" أصيب بأمراض عدة في السجن وتدهور وضعه الصحي، وأفرج عنه بعد تدخل وساطات قبلية ومحلية كبيرة، ليظل بعد عميلة الإفراج عنه عدة أسابيع طريح الفراش فارق الحياة على اثرها.



وتعرض العشرات من المختطفين من أبناء محافظة إب لعمليات تعذيب وحشية في سجون الحوثيين أودت بحياة بعضهم داخل السجون، فيما توفي آخرون عقب خروجهم من السجن متأثرين بإصاباتهم المرضية جراء عمليات التعذيب.



ورصدت رابطة أمهات المختطفين وفاة أكثر من 130مختطفاً تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية وبعد الإفراج عنهم.

