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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. قذائف جديدة للحوثي تستهدف مستشفيات تعز السبت 14 مارس 2020 الخليج 365

ألقت مليشيا الحوثي قذائفها، منذ قليل، على مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، وذلك بقذيفة مدفعية، استهدفت مخازن منظمة أطباء بلا حدود، الواقعة في محيط المستشفى، وتسببت باندلاع حريق هائل.

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