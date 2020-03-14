شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : انتشار امني في شوارع العاصمة الموقتة عدن غير مسبوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بقيادة العقيد طارق .. قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في مأرب اخر مستجدات الجوف : معارك طاحنة متواصلة وسط تقدم لقوات الجيش الوطني في خب والشعف عاجل : خطوة انقلابية .. قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تقتحم مطار عدن الدولي وتنتشر في أرجائه عاجل وفي غاية الخطورة : هذا ما يحدث الان في العاصمة الموقتة عدن في هذه اللحظات وسط مخاوف من إنفجار الوقع والخروج من السيطرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انتشار امني في شوارع العاصمة الموقتة عدن غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.