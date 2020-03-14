عاجل : توتر خطير بين قوات التحالف والانتقالي في مطار عدن الدولي ونزع الفتيل بيد اللواء شلال شايع

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عدن - ياسمين التهامي - بقيادة العقيد طارق .. قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في مأرب اخر مستجدات الجوف : معارك طاحنة متواصلة وسط تقدم لقوات الجيش الوطني في خب والشعف عاجل : انتشار امني في شوارع العاصمة الموقتة عدن غير مسبوق عاجل : خطوة انقلابية .. قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تقتحم مطار عدن الدولي وتنتشر في أرجائه

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