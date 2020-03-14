شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عاجلة ومفاجئة في الخليج.. المملكة تسحب سفيرها لدى الإمارات واشتعال أزمة دبلوماسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطورات عاجلة ومفاجئة في الخليج.. المملكة تسحب سفيرها لدى الإمارات واشتعال أزمة دبلوماسية

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن الرباط سحبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.

جديد اب برس​

Advertisements

وقالت مواقع محلية، بينها “مغرب أنتلجنس” و”الزنقة 20″، إن “أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها في أبوظبي من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”.

المملكة تسحب سفيرها لدى الإمارات

وأرجعت التقارير الإعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام.

وقال الموقع إن السفارة في الرباط كانت تدار عبر فريق إداري بسيط ما اعتبره المغاربة إهانة، ولم يرغبوا بتفويتها.

من جانبه، قال موقع “برلمان كوم” المغربي المقرب من السلطات إن “العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين”.

وأضاف أن “العلاقات بين البلدين تمر بفتور تعكسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم توفر الإمارات على سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمة بينهما ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي”.

ولفت إلى أن “أبو ظبي تنظر بعين الريبة للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المحاصرة من قبل السعودية والإمارات”.