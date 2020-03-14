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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل ليلة مليئة باالاحداث:وصول تعزيزات بشرية كبيرة لمليشيا الحوثي إلى مناطق متاخمة لجبهات غربي الفاخر...تفاصيل

وأكدت المصادر لوكالة "خبر"، أن تعزيزات بشرية كبيرة تابعة مليشيا الحوثي، وصلت مساء الجمعة، مناطق متاخمة لجبهات غربي الفاخر، دفعت بها المليشيا عبر مدينة إب.

مصادر مطابقة أفادت بتحشيدات قامت بها قيادات حوثية، خلال اليومين الماضيين، في مناطق غربي مدينة الفاخر، التي احتدمت المواجهات المسلحة في جميع جبهاتها الأيام الماضية، فيما عادت وتيرتها إلى أوجها فجر الجمعة.

جديد اب برس​

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في السياق، وجه شيخ قبلي بمخلاف العود، الرابط بين محافظتي الضالع وإب، رسالة تحذيرية لقيادات الوحدات العسكرية في جبهات الضالع.

وقال الشيخ ياسر العماري، في تغريدة على شبكة التواصل "فيسبوك"، رصدها محرر وكالة "خبر"، "إلى من يهمه الامر في جبهات الضالع كونوا على اتم الاستعداد والجاهزية القتالية القصوى قادمين إليكم ضيوف غير مرحب بهم".

وشهدت جبهات الفاخر، خلال الساعات الأخيرة الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الإرهابية.