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عدن - ياسمين التهامي - وردنـــا نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر غادر محافظة مأرب في وقت متأخر من مساء أمس عقب تلقيه معلومات استخباراتية خطيرة....تفاصيل

أفادت مصادر استخباراتية خاصة بأن نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر غادر محافظة مأرب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس واتجه إلى محافظة حضرموت عقب تلقيه معلومات استخباراتية خطيرة. ولفتت المصادر الاستخباراتية في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، بأن الجنرال الأحمر تلقى معلومات من الاستخبارات السعودية تؤكد رصد الجانب الإماراتي لتحركاته في محافظة مأرب ١٧٣كم عن العاصمة صنعاء شرق اليمن.

وبين المصدر بأن السلطات الإماراتية وجهت حلفائها في اليمن وأجهزتها الاستخباراتية برصد تحركات الجنرال الأحمر الذي وصل مأرب قبل عدة أيام. جديد اب برس​ Advertisements



الأحمر يغادر مأرب إلى حضرموت

وحذر المصدر الاستخباراتي من مساعي إماراتية لتصفية نائب رئيس الجمهورية بطيران إماراتي مسير أو عبر الاستهداف بصواريخ موجهة. وأشارت المصادر إلى أن المفاجئة كانت فور وصول الفريق الركن إلى مدينة سيئون لتكتشف وحدات الحماية الشخصية للفريق الأحمر بأن هناك تحليق مكثف لطائرات مسيرة يعتقد أنها إماراتية تحلق بعلو منخفض فوق مقر إقامة الأخير في حضرموت الأمر الذي دفع نائب الرئيس إلى مغادرة المكان فوراً والتوجه إلى مكان مجهول. وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن تكليف السلطات السعودية للفريق الركن علي محسن بالتوجه إلى محافظة مأرب عقب تلقيها لمعلومات سرية تفيد بفتح محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة قنوات اتصال مع جماعة الحوثي بإيعاز قطري.

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