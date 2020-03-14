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عدن - ياسمين التهامي - وردنا هذا الخبر الهـــام:ورد الان.. مليشيات الانتقالي ترفض توجيهات التحالف وتحاصر المطار ومقر قيادة التحالف بعدن..تفاصيل

رفض مدير أمن مطار عدن الدولي التابع لما يسمى بـ”المجلس لانتقالي” توجيهات قائد التحالف العربي بعدن والتي قضت بضرورة تغير طاقم الأمن المتواجدين في المطار بقوة يمنية متخصصة بأمن الموانئ لحماية مطار عدن الدولي. وقالت مصادر خاصة لمحرر “عدن نيوز” ان مدير الأمن رفض التوجيهات وأصر على بقاء القوات الحالية الموالية للحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي. جديد اب برس​ Advertisements واكدت المصادر أن مليشيات الحزام الأمني خرجت بالمدرعات والاطقم العسكرية لمحاصرة المطار ومقر قوات التحالف بالبريقة معتبرةً ما يقوم به الإنتقالي انقلاباً عسكرياً مكتمل الاركان. وقال مصدر آخر لـ”عدن نيوز” أن مليشيات الانتقالي تستقدم في هذه اللحظات مجاميع من ابناء الضالع ويافع الغير منخرطة في مليشيات الحزام الامني حيث يتم تجميعها في كريتر بمعسكر 20 ومقر الحزام في المنصورة والتواهي ومقر المجلس الانتقالي في المعلا وتقوم بتوزيع الزي العسكري والاسلحة على هذه المجاميع.

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