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عدن - ياسمين التهامي - هااااام عاجل… مصادر طبية تفجر مفاجأة وتكشف عن أول أربع إصابات بفيروس كورونا في هذه المحافظة اليمنية ..تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements ة تفشي فيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت.. وأكدت المصادر الطبية بأن أربعة أشخاص اصيبوا بوباء كورونا بعد عودتهم من السفر من ة تفشي فيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت.. وأكدت المصادر الطبية بأن أربعة أشخاص اصيبوا بوباء كورونا بعد عودتهم من السفر من السعودية والإمارات، مما جعل الحكومة تتكتم على الخبر خشية من نشر الذعر بين المواطنين يأتي ذلك بعد اسبوع من إعلان إصابة أحدهم وهروبه من الحجر الصحي بالمحافظة نفسها بعد وصول عدد من الوافدين من جمهورية الصين الشعبية إلى الأراضي اليمنية دون أن تقوم السلطات المحلية باتخاذ أية إجراءات للسلامة مثل الفحص الطبي العاجل وغيرها من الاجراءات الاحترازية..

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