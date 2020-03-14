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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي:فلكي يمني يتوقع أمراً هاماً يصيبُ ساكني صنعاء وهذه المحافظات يوم الاثنين القادم.تفاصيل

توقع فلكي يمني هطول امطار على عدد من المحافظات في اليمن .

وقال الفلكي محمد عياش انه فرص هطول الامطار الرعدية ستتهيأ من يوم الاثنين القادم 16 مارس .

جديد اب برس​

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متوقعا هطول الامطار على أجزاء مُتفرقة من المرتفعات الجبليه من محافظات (صنعاء، عمران، حجه، المحويت، ريمه، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، تعز)، إضافةً إلى بعض المناطق من السواحل والسهول الساحليةِ الجنوبية .

كما توقع أن تتزايد تلك الفرص بحسب المؤشرات مع إتساع رُقعة هطول الأمطار لِتشمل مناطق واسعة من البلاد ، وذلك مع إقتراب موعد نشاط التيارات الهوائية الموسمية الرطبة ـ الجنوبية الشرقية ـ بحلول معلم ظافر أول في الـ23 من آواخر الشهر الجارية .