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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل:الحوثييون بمساندة الاصلاح يسيطرون على مطار عدن...تفاصيل عاجلة

قال الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر إن هناك اتفاق يقضي بتعيين مسؤولين حوثيين، وآخرين من حزب الإصلاح في قوات مطار عدن.

وكتب بن لغبر تغريدة على حسابه في تويتر إنه سيتم تعيين قائدين لقوات امن المطار والميناء جنوبيين بنواب شماليين اثنيين في كل مرفق احدهما اخواني والآخر حوثي وذلك في إطار تفاهمات تمت مؤخرا كعوض عن فتح مطار صنعاء ووقف إسقاط مارب.

وزعم أن “كل ذلك يخطط لتنفيذه بنعومة او بالقوة والقصف الجوي في حال تعذر الامر”.

جديد اب برس​

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وزعم أن “مايحدث هو مخطط اهم أركانه افراغ عدن من القوات الجنوبية بشكل كامل قبل بداية الشهر القادم يبدأ بتسليم المطار والميناء لقوات اخوانية تم تدريب معظمهما مؤخرا في مارب بالإضافة الى قوات اللواء 123 المتواجد حاليا في المهرة وهو لواء شمالي خالص وكل منتسبيه من صنعاء وعمران وذمار”.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم انتشار قوات في مطار عدن، سبق أن دربتها السعودية.