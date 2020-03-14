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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي:ول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا...تفاصيل

ول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا أعلن موقع “O Dia” أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا. وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.. ووفقا للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية (أي تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا)، ولكن لم يتم إلى الآن تأكيد المعلومات رسميا. وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | أول رئيس دولة يعلن إصابته بفيروس كورونا رسميا ...

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