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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الخبر التالي:فاجأت خادمة كفيلها السعودي بالرياض ، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب حيث قامت بالهرب من منزله .وأبلغ عن هروبها ، فأخبروه بأن لديهم 3 خادمات قمن بالهرب في نفس اليوم بنفس الطريقة ...تفاصيل هزت المملكة خوفا

فيما يبدو تصرفًا انتقاميًا على سوء معاملة قد تكون حصلت معها، فاجأت خادمة كفيلها السعودي بالرياض ، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب حيث قامت بالهرب من منزله . وكشف كفيل الخادمة لـ “المرصد” التفاصيل ، حيث أوضح أنه تفاجأ بهروب الخادمة ، وعند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران ، شوهد سائق ليموزين يساعدها على الهرب .واشار إلى أنه قد استلمها من المكتب منذ أيام ، وعندما تواصل مع المكتب وأبلغ عن هروبها ، فأخبروه بأن لديهم 3 خادمات قمن بالهرب في نفس اليوم بنفس الطريقة

كما أوضح أن الخادمة إندونيسية تدعى “سوميتا بت واوان” ، وتبلغ من العمر 35 عاماً ، ودعا من يتعرف عليها أن يقوم بالإبلاغ عنها جديد اب برس​ Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الخبر التالي:فاجأت خادمة كفيلها السعودي بالرياض ، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب حيث قامت بالهرب من منزله .وأبلغ عن هروبها ، فأخبروه بأن لديهم 3 خادمات قمن بالهرب في نفس اليوم بنفس الطريقة ...تفاصيل هزت المملكة خوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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