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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على إحصاءات فيروس كورونا في الدول العربية...تفاصيل
قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن المملكة سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 11 مصريا.
وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 62.
جديد اب برس
إحصاءات فيروس كورونا في الدول العربية
وعربيا، ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 1012 حالة، موزعة على 15 دولة.
وتوفي في الدول العربية 16 شخصا بهذا الفيروس، فيما تم تسجيل 132 حالة شفاء تام.
وتاليا أحدث أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول العربية، حتى فجر الجمعة:
قطر 262 حالة
البحرين 197 حالة شفي منها 35
الإمارات 85، شفي منها 20
العراق 83 حالة، توفي 8، وشفي منها 24
مصر 80 حالة، توفي 2، وشفي منها 27
الكويت 80 حالة، شفي منها 5
لبنان 68 حالة، توفي 3، وشفي 1
السعودية 62 حالة، شفي 1
فلسطين 31 حالة
الجزائر 26 حالة، توفي 2، وشفي منها 10
سلطنة عمان 18 حالة، شفي منها 9
تونس 13 حالة
المغرب 6 حالات، توفي 1
الأردن حالة واحدة.
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