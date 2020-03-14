شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى ‘‘أناكوندا’’ طولها 7أمتار تباغت ‘‘غواص’’ تحت الماء .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واجه الغواص بارتولوميو بوفي، والذي كان في رحلة تحت الماء على طول نهر فورموزا في البرازيل، أفعى أناكوندا بطول 7 أمتار.

وصور الناشط الأفعى والتي تزن 90 كغ، أثناء اهتمامها بتواجده بالقرب منه وفي يده كاميرا لتوثيق ما يحدث تحت الماء.

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وقال الناشط "درجة حرارة الماء في النهر تتراوح بين 22 و 24 درجة على مدار السنة، وعندما يصبح الهواء، في فصل الشتاء، أبرد من الماء ، تقضي الأناكوندا وقتًا أطول تحت الماء".

وأضاف: "... وكما يمكن رؤيته من خلال الفيديو، كانت الأناكوندا تسبح بهدوء وهي غير مبالية تماما بتواجدي بجانبها، ولكنها أبدت اهتماما أكثر بالكاميرا التي كنت أحملها".