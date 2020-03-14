شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها فعل هذا الأمر قبل البدء في الزفاف .. أغرب عادات الزواج في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليلة الزفاف هي أهم ليلة في حياة البعض، وللاحتفال بالزواج طقوسٌ خاصة على حسب عادات وثقافات الشعوب، التي تختلف من بلدٍ إلى آخر.

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بعض تقاليد الزواج حول العالم قد تكون غريبةً بعض الشيء بالنسبة إلى شعوبٍ ودولٍ أخرى، تعرفوا إلى بعض هذه العادات الغريبة.

مهر العروس في إندونيسيا

في غالبية دول العالم يكون مهر العروس مبلغاً من المال، لكن في جزيرة جاوة الإندونيسية، يدفع المهر من ذيول الفئران. فيقوم العريس بدفع رسوم زفافٍ للإدارة المحلية 25 ذيلاً.

أما في جزيرة بالي الإندونيسية، فلا يحضر مراسم الزفاف سوى النساء فقط، لأن الرجال يأخذون قسطاً من الراحة بعد طهي العديد من الأكلات لتتناولها النساء في حفل الزفاف.

عادات الزواج في الصين

في بعض بلدان الصين يكون للزواج طقوس خاصة وغريبة، منها أن لا يرى العريس العروس. بل بعد الاتفاق بين أهل الزوجين، يضع أهل العروس ابنتهم بعد تزيينها، في هودجٍ خاص، يغلقون الباب، يحملونها إلى منزل العريس، ويعطونه مفتاح الهودج ليرى عروسه للمرة الأولى. إذا أعجبته يتمم الزواج ويأخذها معه، وإذا لم تعجبه تعود مع أهلها.

الفستان الأزرق في ايرلندا

في غالبية بلدان العالم ترتدي العروس ليلة زفافها فستاناً أبيض، لكن في إيرلندا، ترتدي العروس فستاناً أزرق فاتح اللون، ليدل على البراءة والعفة.

يؤمن الشعب الإيرلندي ببعض المعتقدات الغريبة، منها أن هناك جنّيات تسرق كل الأشياء الجميلة على الأرض، لذلك تعتبر أغرب تقاليد الزواج للشعب الأيرلندي، هي الطلب من العروس أن لا تلامس قدميها الأرض حتى لا تخطفها الجنيات.

البصق على العروسين في اليونان

تتبع بعض المناطق في اليونان بعض تقاليد الزواج الغريبة، مثل البصق على العروسين ثلاث مرات بهدف إبعاد الشر عنهم.

على الرغم من أن هذه العادة تبدو غريبة، إلا أنه لا يتم البصق بشكلٍ حقيقي على العروسين، إنما يوحي أفراد العائلة أنهم يقومون بذلك حتى لا يخالفوا معتقداتهم القديمة.

الزواج في الهند

يتميز حفل الزواج في الهند بألوانه المبهجة والمرح الذب يسيطر على الأجواء، ويستمر الاحتفال بالزفاف لعدة أيام متتالية. ويعتبر حفل الزفاف الهندي التقليدي من أغرب تقاليد الزواج في العالم، واسمه حفل الهالدي.

يقام هذا الحفل صباح يوم الزفاف، يرش أفراد العائلة الكركم، الزيت، والمياه على بشرة وملابس العروسين، من أجل ترطيب بشرتهم. ويربط العريس عقداً من الذهب حول رقبة العروس، بدلاً من خاتم الزفاف.