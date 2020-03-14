شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفجر مفاجأة مذهلة وتحدد موعد نهاية فيروس كورونا في العالم كله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من الممكن أن ينتهي وباء كورونا في العالم بحلول شهر يونيو/حزيران القادم. أعلن ذلك مسؤول أمن صحي صيني.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن جون نانشانغ، رئيس لجنة الخبراء التابعة للجنة الحكومية لشؤون الصحة في جمهورية الصين الشعبية، قال، الخميس، إن وباء كورونا قد ينتهي بحلول شهر يونيو.

ولكي يتحقق ذلك يجب أن تبذل جميع البلدان قصارى الجهد لمكافحة هذا الوباء. وقال المسؤول الصيني إنه يناشد جميع البلدان الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية وبذل جهودها في هذا السبيل.

ويظن المسؤول الصيني أن حلول الشهور الدافئة قد يساعد على إبطاء وتيرة استشراء الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".