شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 9 أنواع من الأطعمة المتوفرة في كل مكان إذا تناولتها فأنت محصن ضد فيروس كورونا ولن يستطيع إختراق مناعة جسمك ابدا ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاعتماد على نظام غذائي سليم من الخطوات الأساسية والضرورية اللازمة لحمايتك من التعرض لجميع الأمراض، ولكن الاهتمام بالأطعمة التي تعزز وتقوي المناعة، من شأنه أن يجنبك التعرض لكثير من الأمراض المختلفة التي تبدأ بنزلات البرد وتنتهي بالسرطانات وأنواعها.



فكل صنف من أصناف الطعامبه فوائده وقيمته الغذائية، إلا أن بعض الأصناف سواء كانت أطعمة أو مشروبات ساخنة تتميز بخصائصها المقوية لجهاز المناعة التي تعزز كفائته وتقيكي التعرض لكثير من الأمراض المختلف خاصة مع التقلبات الجوية المختلفة.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• 9 أنواع من الأطعمة المتوفرة في كل مكان إذا تناولتها فأنت محصن ضد فيروس كورونا ولن يستطيع إختراق مناعة جسمك ابدا ..شاهد

• عاجـــل : الإعلان عن إصابة "إيفانكا ترامب" بفيروس كورونا .. وسفارة غربية في واشنطن تنشر صورة تؤكد ذلك ..شاهد

• شاهد من هي المذيعة الجديدة التي ظهرت على قناة MBC وخطفت الانظار بجمالها الساحر ..(صور)

* هذه الفاكهة تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية.. متوفرة في كل مكان وسعرها رخيص جدا فلا تتجاهلها بعد اليوم

* فضيحة مدوية لمذيعة قناة MBC لجين عمران مع مصطفى الاغا.. شاهد الفيديو

* عـــــاجـــــل : أوضاع خطيرة في مكة المكرمة .. وتحذير رسمي عاجل

* أسد يغرس أنيابه في جسد فتاة بطريقة وحشية ومرعبة ويلتهمها أمام الجميع.. وحينما تدخلت فرق الإنقاذ كانت المفاجأة (شاهد)

* عـــــاجـــــل : السعودية تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى هذا الرقم المخيف .. لقد اصبح الجميع في خطر بعد هذا الاعلان !!

* عاجـــل : القناة الاسرائيلية"13" تعلن وفاة حسن نصر الله متأثرا باصابته بفيروس كورونا

• الشيخ عبد الرحمن السديس يهز وجدان مليار مسلم ويعلن عن العمل المفاجئ الذي يقوم به الملك سلمان يوميا قبل أن ينام ..شاهد

• معلومة طبية ستذهلك ..ما علاقة الزبادي بالسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم !؟

• فتاة فائقة الجمال تفجر مفاجأة على قناة LBC اللبنانية وتصدم المذيع : "اتمنى ان اكون زوجتك لبضع دقائق فقط ..لن تصدق السبب ..شاهد الفيديو

Advertisements

• "لبوة" خانت زوجها مع أسد آخر .. لن تصدق كيف انتقم منها الزوج بطريقة وحشية ومرعبة ..شاهد الفيديو

• سبحان من بيده الاعمار..قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها فأصابت الزوج والزوجة بالجنون ( صورة مخيفة )

• اذا تناولت هذا المشروب اللذيذ كل صباح فلن تعاني من مشكلة ضغط الدم نهائيا وستعيش طوال حياتك مرتاح البال !

• لن تصدق ما تشاهده في هذا الفيديو .. كيف يقضي النجم البرازيلي "رونالدينيو" أيامه في السجن .. ومفاجأة مدوية عن سبب تزويره جواز السفر ..شاهد

• هل تخيلتم كيف تعيش إبنة حاكم دبي "الشيخة مهرة آل مكتوم" .. شاهدو هذا الفيديو الذي تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد وسوف تصابون بالصدمة !

• وداعًا للأدوية والعقاقير الطبية .. هذة الاطعمة تعالج جميع مشاكل ضغط الدم وتقيك من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وخلعت الحجاب وارتدت الملابس العارية .. (صور صادمة)

----------------------------



وفي الفترة الحالية، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم والذي أصاب الآلاف وتسبب في وفاة كثيرين، فمن الضروري الاهتمام بجهاز مناعتك للوقاية من التعرض لهذا الفيرس وحماية جسمك من الفيروسات المختلفة والميكروبات المسببة لكثير من المشكلات التي تهدد الصحة

أطعمة لتنشيط جهاز المناعة :

1- الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحافظ على الأمعاء خالية من الجراثيم المسببة للأمراض. والأفضل تناول الزبادي في صورته العادية، دون نكهات أو إضافات.

2- الشوفان والشعير: تحتوي هذه الحبوب على البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف التي تحتوي على مضادات الأكسدة الفعالة في حماية أنسجة الجسم من التلف وتكوّن ما يعرف بالجذور الحرة وهي جزيئات تتسبب في العديد من الأمراض، على رأسها السرطان وأمراض القلب والسكر والألزهايمر.

3- الثوم: يحتوي الثوم على مادة الأليسين الفعالة في محاربة العدوى وأنوع البكتيريا المختلفة، وقد أثبتت دراسة بريطانية أُجريت على 146 شخصًا، حصل بعضهم على علاج وهمي (دواء ليس له تأثير في علاج المرض) وتناول آخرون مستخلص الثوم لمدة 12 أسبوعًا، أن من أخذوا الثوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالزكام، وهو ما يؤكد دوره في تقوية الجهاز المناعي.

4- الشاي: الأشخاص الذين يشربون 5 أكواب يوميًّا من الشاي الأسود أو الأخضر لمدة أسبوعين، يتكون لديهم مضاد للفيروسات مقارنة بمن لا يتناولونه، نتيجة لاحتواء الشاي بأنواعه المختلفة على حمض يقوي الجهاز المناعي يُسمى الثيانين، وذلك وفقًا لدراسة بجامعة هارفارد الأمريكية.

5- شوربة الدجاج: أثبت العديد من الدراسات أن الشوربة بأنواعها المختلفة -خاصة الدجاج- تمنع تحرك خلايا الدم البيضاء الملتهبة، والمسؤولة عن أعراض البرد لتراكمها في الشعب الهوائية. والشوربة الساخنة تُبقي المخاط رقيقًا وسائلًا، وتساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية والسعال، وبذلك فإنها تقوم بدور أدوية السعال. يمكنكِ إضافة بعض العناصر الغذائية المفيدة إلى الشوربة، مثل الثوم والبصل والتوابل، لزيادة أثر تعزيز المناعة.

6- السمك: تحتوي الأسماك الصدفية، مثل: المحار والاستاكوزا والكابوريا على عنصر السيلينيوم، الذي يساعد خلايا الدم البيضاء على إنتاج السيتوكينات، وهي بروتينات تساعد على محاربة فيروسات الإنفلونزا. وكذلك تحتوي أسماك السلمون والماكريل والرنجة على الأحماض الدهنية الأوميجا 3، التي تدعم الجهاز المناعي، وتزيد من قوته في مواجهة العدوى.

7- اللحم البقري: يعاني كثير من الأشخاص من نقص الزنك -خاصة النباتيين- وأولئك الذين خفضوا من تناول اللحم البقري في نظامهم الغذائي. ونقص الزنك -حتى ولو بصورة معتدلة- يمكن أن يزيد من خطر العدوى، إذ إنه من العناصر المهمة لتطوير خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا الجهاز المناعي التي تعمل على مواجهة غزو البكتيريا والفيروسات.

8- البطاطا الحلوة: يشكل الجلد خط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا والفيروسات، والأشياء الأخرى غير المرغوب فيها. وللحفاظ على الجلد في صحة جيدة، فهو يحتاج إلى فيتامين أ، لأنه يلعب دورًا رئيسيًّا في إنتاج الأنسجة الضامة، وهي أحد العناصر الأساسية في تكوين الجلد، والبطاطا من أفضل المصادر التي يحصل الجسم منها على فيتامين أ.

9- المشروم: يشير عدد من الدراسات الطبية إلى أن المشروم يسهم في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء وتحسين نشاطها، ما يجعلها أكثر صمودًا أمام البكتيريا والفيروسات