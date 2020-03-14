شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلان عن إصابة "إيفانكا ترامب" بفيروس كورونا .. وسفارة غربية في واشنطن تنشر صورة تؤكد ذلك ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة أن وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون المصاب بفيروس كورونا ، التقى إبنة الرئيس الامريكي ، "إيفانكا ترامب" ووزير العدل الأمريكي قبل أسبوع .



ووفقًا لصورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن. فقد التقى داتون، بإيفانكا ترامب في السادس من مارس آذار الجاري،

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ويظهر في الصورة وزير الداخلية المصاب بالقرب من ابنة الرئيس الأمريكي، فيما لم يعرف متى انتقلت العدوى للوزير الأسترالي، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة الفيروس، والتي تظهر بعدها أعراض الإصابة به هي 14 يومًا، مما قد يشير إلى حمل داتون للمرض عندما التقى بإيفانكا ترامب

وكان وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، قد اعلن اليوم الجمعة، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد الذي أودى بحياة 3 أشخاص في البلاد حتى الآن.

وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

وتابع الوزير أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه أوضح: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".

وأضاف داتون، العضو النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

وكانت أستراليا أعلنت إصابة 184 شخصا بالفيروس، فيما توفي 3 أشخاص من جرائه حسب السلطات، وسط توقعات بزيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.

والجمعة حذرت أستراليا مواطنيها من أن خطر الفيروس يحتم عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج، في وقت تسرع الحكومة إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: "ننصح جميع الأستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة".

وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأضاف موريسون إن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص.

وقبل ذلك أعلنت عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم التي كانت مقررة هذا الأسبوع.