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صنعاء - ياسمين الخيامي - الإمارات تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن فتح الجنرال علي محسن الأحمر قنوات اتصال مع الحوثيين ومخطط لتفجير الأوضاع عسكرياً في العاصمة اليمنية

وجهت دولة الإمارات المتحدة اتهامات خطيرة لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بقيادة عمل تخريبي في إحدى المحافظات اليمنية.

وقال الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني” بأن “الناس في اليمن لا يمكن أن يصدقوا كل ما يسمعونه”.

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واتهم الكعبي نائب الرئيس علي محسن بقيادة عمل تخريبي في محافظة عدن التي تشهد فوضى أمنية وقتل للأبرياء دون أي رادع لهم.





فتح قنوات اتصال مع الحوثيين

وقال الكعبي في تغريدته ردا على تغريدة للفريق الأحمر: “‏من الصعب أن يصدق الناس كل ما يسمعونه حرروا الشمال فربما تجدون من يصدقكم”.

واتهم الكعبي الفريق علي محسن الأحمر بفتح خطوط تواصل مع جماعة الحوثي حين قال “فكوا علاقتكم مع الحوثه والجماعات الارهابيه ربما يصدقوك”.

وطالب الخبير العسكري الإماراتي نائب الرئيس اليمني بالتخلي عن انتمائه الحزبي في إشارة لانتمائه لحزب الإصلاح والنظر للوطن “لتترك الحزبيه ولتلتفت للوطن لربما صدقوك الكلام”.

واختتم تغريدته بالقول ” سهل لكن الأفعال تفضحكم ولا تشفع لكم مخطط التخريب في عدن انكشف “.

جاء ذلك ردا على تغريدة لنائب الرئيس علي محسن في حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” ذكر فيها “‏نائب الرئيس يؤكد مضي القيادة السياسية في بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم والقائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، منوهاً إلى أن حضرموت الوادي والصحراء هي النواة للدولة الاتحادية بما تمتلك من مقومات الاستقرار والأمن وحضور الدولة ووعي المواطنين”.