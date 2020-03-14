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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يباغت الجميع بكرمة ملكية سارة لهذه الفئة من ليمنيين..والحكومة الشرعية تعلن عنها رسميا ..تعرف على مكرمة الملك سلمان ومن هي الفئة اليمنية المستفيدة

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