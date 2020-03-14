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صنعاء - ياسمين الخيامي - صعقت الرجال وهزت العالم..شاهد هذه الحسناء تتحول بقدرة قادر الى حيوان اليف وتبهر الرجال والنساء وحتى الاطفال (فيديو مذهل صعق الجميع )

غامر مواطن بقرية هندية باعطاء جرعات ماء لثعبان بطول 12 متراً من فصيلة "الكوبرا" وإنقذها من العطش بعدما ضرب الجفاف بعض مناطق الغابات.

واضطر الثعبان للخروج إلي المدينة السكينة المجاورة للغابة بحثاً عن الماء، رغم أن الشائع عن الثعبان المالك "كوبرا" أنه يتجنب الإحتكاك بالبشر، لكن الظروف القاسية حولته من حيوان مفترس، لحيوان أليف يسير بين المدينة السكنية وارتضي ما ترفضه فصيلته، متنازلاً عن كبريائه، بحسب الفيديو الذي نشره الموقع الهندي " ستوري تريندر" للقصص الترفيهية.

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وأوضح الموقع أن الثعبان البالغ طوله 12 متراً تجول في قرية "كايجا" الهندية بعد أن تعرضت بعض أجزاء جنوب الهند للجفاف، مضيفاً أن الثعبان كان في أشد لحظاته عطشا، وتطوع رجل وسط جمع من السكان بسكب الماء علي رأس الثعبان ليخفف عنه حرارة الجو، وكان الثعبان يتلقف الماء بفمه.

وأظهر الفيديو أن الرجل كان يحتاط بامساك سلاحاً في يده، ليتجنب شر الثعبان إذا تحول الأمر في لحظة، وكان آخر يقبض علي الثعبان من ذيله، ليقي صديقه من أي هجوم شرس.

وأوضح مسؤولوا الحياة البرية في القرية أن الجفاف أثر بشدة علىآآ الحيوانات في المنطقة، ونقلت الثعبان في وقت لاحق إلي مرفق لرعاية الحيوانات.