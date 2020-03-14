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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ...المجنون ترامب يصعق الشعب الامريكي ويثير هلع وخوف كل الامريكين ويعلن رسميا عن هذه الكارثة التي ستدمر أمريكا ( فيديو )

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