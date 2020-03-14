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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات تباغت المغتربين والسعوديين وتعلن رسميا خبر كارثي يشكل اقوى تهديد للمملكة ووزارة الداخلية السعودية تصدر البيان رقم ( 1 ) ..نص البيان

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