شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري بالبكيني وتستعرض اثار ازالة التاتو! والان مع التفاصيل كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 12:56 مساءً - نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني. وعلقت سما المصري على الصورة التي اظهرت ظهرها فقط بالقول: “طبعا اللي علي سلسله الضهر دا مش شعر دا آثار شيل التاتو اللي كان في نص ضهري…حاجه زفت..بس كام جلسه كمان ويروح خالص”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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