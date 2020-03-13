عاجل : بعد وقوعهم في فخ صرواح...الحوثيون يقعون في شر اعمالهم..."ًصور"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements مكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية من السيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما واسعا، وسيطرت على مواقع في جبهة “المشجح” بمديرية صوراح. وأضافت المصادر، إن القوات الحكومية تقدمت في جبهة المشجح بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي . وأشارت المصادر إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، فيما وقع البعض منهم أسرى بيد الجيش الوطني. وحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش من الحصول على أسلحة نوعية كانت بحوزة جماعة الحوثي، وتؤكد أن القوات الحكومية تواصل تقدمها في هذه الاثناءولا تزال المعارك مستمرة ، وذلك بعد تحرير عدة تباب في المشجح .

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