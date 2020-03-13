شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر تفاجئ الجميع وتكشف سبب التوتر العسكري بين السعودية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان حالة توتر يسود مطار عدن الدولي بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين قوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات. وحسب مصادر محلية ان سبب التوتر عقب وصول قوات جنوبية تم تدريبها في السعودية لتولي حماية امن مطار عدن وهو ما تم رفضه من قبل قيادات الانتقالي. جديد "الخليج 365" Advertisements ونقلت مصادر محلية ان المجلس الانتقالي دفع اليوم الجمعة بقوات من الحزام الامني الى داخل مطار عدن فيما دفعت السعودية بأربع مدرعات وجنود ونشرتها في مواقع تمركزها داخل المطار. وافادت المصادر ان التوتر لا زال يسود المطار حتي اللحظة.

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