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مواطنون يطالبون بوقف العبث بطريق إب - تعز

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يطالبون بوقف العبث بطريق إب - تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إب .. عبدالغني اليوسفي
طالب ناشطون ومواطنون من أبناء محافظة إب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحكومة الانقاذ الوطني بالنظر الى الطريق الراب بين مدينتي إب والقاعدة. 


واشاروا في احديثهم ل  موقع  الى ان طريق إب النجد الاحمر السياني وصولا الى مدينة القاعدة تعتبر شريان الحياة وطريق تحتل اهمية كبيرة في ربط المدن الثانوية بمركز المحافظة وايصا تربط المحافظة بالمحافظات  الاخرى وبالرغم من اهميتها تتعرض للعبث والدمار يوما بعد يوم ولم تقم الجهات المختصة باي تحرك لوقف العبث والحفاظ عليها او صيانته خاصة وان فيها منعطفات كثيرة وخطيرة سبق وان تسببت بحيات العشرات من المواطنين وتحطيم ممتلاكاتهم .

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالوا ان الحمول الزائد على متن  القاطرات والشاحنات الكبيرة المحملة بالخرصان والاحجار التي تنقل من محافظة تعز الى مركز محافظة إب تتسبب في القضاء على ما تبقى من الاسفلت في تلك الطريق الهامة بالاضافة الى المحاجر القريبة من الخط وماخلفته من دمار. بسبب تساقطها ورميها الى وسط الطريق ولم نجد من يحرك ساكنا اويقف ذلك العبث سواء عدد من النسوة  البسطاء الذين يقومون بردم الحفر مقابل حصلولهم على اجر بسيط من قبل بعض سائقي السيارات.
بالاضافة الى ذلك عملية البناء العشوائي على قارعة  الطريق والقرب منها وسط صمت الجهات المختصة. 
هذا وطالب النشطاء والمهتمين بالطريق الجهات المختصة بوضع حدا لتلك العبث ومنع الشاحنات من الحمولة الزائد واخضاعهم للمعايير والاجراءات القانونية .. والزام اصحاب المحاجر المحاذية للطريق بعدم رمي الاحجار  ورفع المخلفات والحفاظ عليها.
وعبروا في ختام حديثهم عن ثقتهم بتفاعل واهتمام قيادة المحافظة وحكومة الانقاذ الوطني في سرعة حل ومتابعة  الجهات المختصة للقيام 
 بوضع حلــول سرعة وتدخل جاد لحماية المصلحة العامة .

 ##ملاحظة حاولنا توصيل الموضوع بعدة طرق وفكر وساطاتولم يستجب لهذا 
الإخوة الزملاء. حبينا إبلاغهم للتفاعل والنشر 
 الاخوة    عبدالباسط النوعه
عبدالقادر البناء
عبدالله الكامل 
جميل الكامل 
فؤاد السميعي
رداد الحذيفي 
نبيل مصلح 
عبد الحافظ معجب 
منصور زاهر 
علي العديني 
فيصل الحاج 
محمد المسعودي 
عبدالحكيم العفيري 
صوره لكل الاعلامين 
#مرفق صوؤه للتقرير التفصيلي  و صور للناقلات
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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