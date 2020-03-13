شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ليست الجوف او مأرب...قوات الجيش الوطني تزف قبل قليل هذه الاخبار السارة لكل ابناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الإعلامي باسم جبهة الضالع فؤاد جباري أن القوات الحكومية بجبهة الضالع تصدت لجميع المحاولات الهجومية لمليشيا الحوثي التي شنتها خلال العشر الساعات الماضية وكبدتها خسائر بشرية وخسائر بالعتاد. وأوضح جباري أن المليشيات الحوثية نفذت عملية عسكرية واسعة في محافظة الضالع كانت تهدف إلى إخضاع مناطق جديدة لسيطرتها لكن تلك العملية قوبلت برد قوي من القوات الحكومة مما تسبب في كسر عدة تسللات حوثية ونجحت في إحباط الهجوم الواسع وتحديدا غربي المحافظة، مشيراً إلى أن الجيش الوطني سيطر على الوضع بشكل كامل في قطاعات صبيره والجب وبتار غربي المحافظة والتي شهدت أعنف المواجهات وتراجع مليشيا الحوثي إلى مواقعها السابقة في منطقة العود. جديد "الخليج 365" Advertisements

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