شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بسبب عاصفة التنين...مصر تشهد انهيارات ضخمة وسقوط عشرات الضحايا واعلان حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 5 مصريين مصرعهم، بينهم 3 أطفال وسيدتان، بانهيار عقار في منطقة الزاريب، في مدينة 15 مايو في العاصمة القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة، جراء ما يعرف إعلاميا بـ“عاصفة التنين“، التي تضرب المنطقة برمتها، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ أمس إلى 12 شخصا.

وتلقت هيئة الدفاع المدني بلاغا بالحادث، حيث سارعت كواردها إلى مواقع الانهيار، وصل ارتفاع عدد وفيات ”تنين مصر“ إلى 12 شخصا، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، ويجري البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

جديد "الخليج 365"

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وأجرت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما في مطالع ومنازل الكباري لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.