شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: أبو همام اليافعي من على متن طقم يعلن البيان رقم واحد لإعلان دولة الجنوب وإغلاق المنافذ مع الشمال - فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقيادي الموالي للمجلس الانتقالي أبو همام اليافعي وهو على متن طقم وممسكا بالدشكا.

وفي المقطع الفيديو دعا أبو همام قبائل الجنوب كافة والحزام الأمني والدعم والاسناد وجيش الشرعية إلى الالتحام والدفاع عن أرض الجنوب.

وقال أبو همام : على التحالف العربي ألا يكيل بمكيالين فقد التزمنا باتفاق الرياض ولكنهم هم من اخفقو فيه وفي بنوده ولم يسعو لتنفيذه .

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وأضاف : أننا سندافع عن أرضنا وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشمال ولنعلنها اليوم أنها دولة الجنوب العربي.

وتابع قائلا : ونعلن اليوم البيان الأول من على هذه القوة و الاطقم العسكرية التي سترونها على أرض الميدان تدافع عن أرض الجنوب .

وختم الفيديو بمقولته الشهيرة : "أنا النار أنا اللهب أنا الرصاص المحرقة" والويل كل الويل لمن تعدى على عدن.شاهد: أبو همام اليافعي من على متن طقم يعلن البيان رقم واحد لإعلان دولة الجنوب وإغلاق المنافذ مع الشمال - فيديو

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