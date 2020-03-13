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ننشر اسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الجمعة.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء  اليوم الجمعة وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي: 172

الدولار :   655

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الدرهم :   174

اسعار البيع

السعودي:   173

الدولار :   660

الدرهم :   176

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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