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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يشارك في حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير والسلامة العامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
شارك المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، اليوم الجمعة، في الحملة التي نفذتها شرطة السير بساحل حضرموت بقيادة نائب المدير المقدم صلاح بن دويس العوبثاني، لضبط الدراجات النارية المخالفة لجميع قواعد وأنظمة السير والسلامة العامة.
وحث العميد التميمي جميع المخالفين من سائقي الدراجات النارية الذين تم ضبطهم في الحملة التي تم تنفيذها في مدينة المكلا ”جولة الريان“؛ على ضرورة الألتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين العامة، وذلك للحفاظ على أرواحهم من الحوادث المؤسفة التي قد يتعرضون لها.
الجدير بالذكر أن الحملة الأمنية هذه قد أنطلقت منذُ قرابة الأسبوع بتوجيهات المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، استجابة للمناشدات التي أطلقها المواطنين على شبكات التواصل الإجتماعي.
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