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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. شاهد طبيب يمني يعذبه الحوثيون وتعالجه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
روى مقدم برنامج "إم بي سي في أسبوع"، المذاع على فضائية "إم بي سي"، قصة منير الشرقي، طبيب مخبري صيدلي يمني رفض أن ينضم لميليشيات الحوثي الانقلابية للقتال في صفوفهم، ورفض أن يقدم العلاج لهم، فحولوا حياته إلى جحيم، وعذبوه، وعالجته السعودية. وعرض مقدم البرنامج، تقريرًا، عن الطبيب، حيث قتل الحوثيون طموحه، وأنهوا مسيرته في تقديم العون لمن يحتاج، وكادوا أن ينهوا حياته بتشويه وتقطيع جسده عمدًا بالمواد الحارقة، بعد أن رفض أن يلتحق بالميليشيات الحوثية ضمن صفوفهم الطبية. وقال محمد قايد الشرقي، والد الطبيب منير الشرقي، خلال ظهوره بالتقرير، إن الحوثيين طلبوا منه أن يسير معهم لمدة عام ولكنه رفض، فقاموا بتعذيبه عام كامل، لافتًا إلى أن الملك سلمان قام بعلاج نجله.
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