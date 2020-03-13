شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :في بشرى سارة لكل سكان العالم...الاعلان عن التوصل للقاح للقضاء على فيروس كورونا ..."لن تصدق الجهة التي اكتشفته وتابعة لأي دولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت شركة كندية تمولها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بشرى إلى العالم، بإعلانها التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد (COVID-19 )، قائلة إنه في حال اعتماده رسميًا من قبل هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، بعد إجراء التجارب السريرية عليه سيتم طرحه في نوفمبر المقبل.

ووفق شركة “ميديكاجو”، فإن اللقاح سيتم تجربته على البشر في غضون أسابيع من الآن.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بروس كلارك، إنها في حال الحصول على الموافقة على الدواء، سيكون بوسع الشركة إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة شهريًا.

وأشار إلى أن “الشركة تلقت التسلسل الجيني لفيروس كورونا قبل 20 يومًا، وبدأت في تطوير علاج للمرض الشبيه بالإنفلونزا”.

ومن المقرر أن يتم عرض اللقاح على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA ) للحصول على موافقتها قبل أن يتم اعتماده لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال “كلارك” إنه يأمل في أن يصبح متاحًا بحلول نوفمبر.

وفيما ادعى مختبر أبحاث إسرائيلي أنه صنع لقاحًا للفيروس، قال “كلارك” إن تقنية شركته، التي أثبتت فعاليتها بالفعل في إنتاج لقاحات للإنفلونزا الموسمية، أكثر ثقة وأسهل في التوسع من اللقاحات السابقة