شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محافظة جنوبية تتعرض لهجوم عنيف من قبل ميليشيات الحوثي ...والحوثيين يعلنون اجتياحها...شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مواقع إعلامية أن مليشيا الحوثي تواصل لليوم الثاني على التوالي شن هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة أبين بهدف اجتياح المحافظة وهو ما أعلنه عدداً من قيادات المليشيا في وقت سابق.

وكشفت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة تدور في هذه الأثناء بين المليشيات والقوات الحكومية في جبهة ثره باتجاه مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، موضحاً أن الإشتباكات يستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة.

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