شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. النوم بهذه الطريقة سيؤدي الى وفاتك.. ودراسة طبية تحذر من وضعية النوم القاتلة.. لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت دراسة طبية من وضعية نوم لها تأثير سلبي على الصحة، وقد تكون قاتلة.

تجنب النوم على الجانب الأيمن

ووفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، نشرت دورية “أمراض الجهاز الهضمي السريرية”، دراسة تطالب بضرورة تجنب النوم على الجانب الأيمن من الجسم.

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والسبب هو وجود الشريان الأورطي الرئيس الممتد من القلب نحو الجانب الأيسر من الجسم لينقل الدم عبر الجسم.

إبطاء الدورة الدموية

وأفادت الدراسة أن الاستلقاء على الجانب الأيمن يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية، لأن الدم يجب أن يضخ إلى الأعلى، كما أنه يؤدي إلى إبطاء عمل البنكرياس.

حرقة المعدة

ويمكن لوضعية النوم الخاطئة هذه، أن تزيد من حالات حرقة المعدة، كون المريء يقع على الجانب الأيمن، بحيث يمكن للحمض المعدي لدى الأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيمن، أن ينساب عائدا إلى المريء.

الجهاز اللمفاوي

ووفقا للدراسة، رغم كل هذه الأضرار، إلا أنه للنوم على الجانب الأيمن فوائد تمس الجهاز اللمفاوي، والذي يلعب دورا في مكافحة مسببات الأمراض والخلايا السرطانية كما أنه مسؤول عن نقل المواد الغذائية الأساسية وتصفية المواد الضارة.

كما أن النوم على الجانب الأيمن يسهل عمل الطحال، المسؤولة عن تنقية الدم، حيث يقع على الجانب الأيسر من الجسم، وبالتالي يمكنه العمل بسهولة أكبر إذا كنا ننام على الجانب الأيسر.