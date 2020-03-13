شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد تدهور كبير في صحته حقيقة وفاة الفنان "عادل إمام".. ونجله يكتب كلمات حزينة أبكت الحجر ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة ، ما أدى إلى دخوله بشكل سري إلى أحد المستشفيات الخاصة.

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وأضاف أنه ظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره، وعاد إلى بيته، منوها أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل ” فلانتينو “، الذي كان من المفروض أن يخوض به الزعيم سباق رمضان الدرامي هذا العام، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير.

وقد توقف التصوير لأكثر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية.

كان المخرج رامي إمام قد أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.

يذكر أن الحديث عن حالة الزعيم الصحية قد أثيرعلى منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف مارس الماضي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أنباء تفيد تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية ربما تدفعه للاعتزال.