شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة امريكية تفجر مفاجأة مدوية بشأنه.. انهيار ثروة اغنى امير سعودي وخسارة 22بليون دولار وتراجعها من المرتبة 24 إلى 95.. لن تصدق كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن تراجع ضخم في ثروة الأمير الوليد بن طلال بنسبة بلغت 22.7 بليون دولار.

وأوضحت أن ثروة بن طلال تبلغ الآن 13.4 بليون دولار، وهو أدنى رقم لها منذ عام 2012 عندما وصلت 36.1 مليار دولار.

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ويأتي موقع الوليد بن طلال، اليوم، في مؤشر بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بالمرتبة 95، بعد أن كان في المرتبة 24.

ويُظهر المؤشر، كما في حسابات اليوم 12 مارس 2020، أن المرتبة الأولى في قائمة أصحاب البلايين يحتلها جيف بيزوس بصافي ثروة (113) بليون دولار، يليه بيل غيتس (105) بليون، ثم بيرنارد ارنولت (77.9) بليون، ويليه وارن بافيت (77 ) بليون، ثم مارك زوكربرغ (65.3) بليون، فيما تراجعت ثروة ايلون ماسك بعد طلاقه الى (35) بليون دولار.